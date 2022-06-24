Уфа, , 10:04 — REGNUM Массовые проверки водителей проводятся в Башкирии. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

Он отметил, что 24 июня проверки были организованы в трёх районах республики. В Иглинском районе — на 1506 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск, в Илишевском районе — на 1191 км автотрассы Москва — Уфа и в Белорецком районе — на 135 км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк.

Севастьянов отметил, что на этих участках дорог выставятся дополнительные наряды ДПС совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. В мероприятии примут участие и сотрудники министерства лесного хозяйства.

«Экипажи будут ориентированы на профилактику ДТП. Водителей проверят по имеющимся задолженностям. Будет обращено внимание на большегрузы, перевозящие древесину без соответствующих документов. Проведение подобных мероприятий дисциплинирует участников дорожного движения и благоприятно влияет на дорожную обстановку», — сообщил он.