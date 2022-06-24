Москва, 24 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Поставки шунтов для медицинских операций на российский рынок ведутся в достаточном объёме, ни отечественные, ни зарубежные производители этих медицинских изделий не сообщали о своём уходе из России. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Операция

«Ни российские, ни иностранные производители данных медицинских изделий не заявляли об уходе с российского рынка и продолжают производство и поставки (этих — ред.) медицинских изделий в достаточном объеме», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отметим, ранее в одном из российских телеграм-каналов появилось сообщение о том, что в ряде больниц в России якобы наблюдается нехватка шунтов для медицинских операций.