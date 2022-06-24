Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Шпаргалка президента США Джо Байдена была опубликована после того, как случайно попала в объективы фотокамер американских журналистов.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На одной из встреч американских президент случайно перевернул подготовленную его сотрудниками шпаргалку. Этого времени оказалось достаточно, чтобы служебный документы был зафиксирован и впоследствии обнародован.

Как выяснилось, в шпаргалке прописан пошаговый алгоритм действий главы американского государства. Согласно нему, Байден должен зайти в комнату и поздороваться с участниками мероприятия, сесть на своё место, дать короткие комментарии продолжительностью две минуты, задать вопрос участнику встречи, поблагодарить всех и выйти.