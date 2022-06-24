Новочеркасск, Ростовская область, 24 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Сироте-инвалиду получить жильё в Ростовской области помогло только вмешательство прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что женщина, относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот, и являющаяся инвалидом-колясочником, в течение пяти лет стоит в очереди на получение жилья. Однако квартиру заявительница так и не получила.

Прокуратура подала в суд иск об обязании администрации Новочеркасска устранить нарушения. Суд поддержал требования надзорного ведомства.

Решение суда исполнено. Женщине выдана благоустроенная квартира.