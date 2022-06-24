Краснодар, 24 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Три человека погибли, трое детей получили ранения в результате автоаварии с участием грузового автомобиля в Краснодарском крае утром 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 05:15 на федеральной трассе «Дон» в Павловском районе. По предварительным данным, водитель минивена Volkswagen, двигаясь в сторону Краснодара, съехал с правой полосы движения на обочину и столкнулся остановившемся с грузовым автомобилем DAF.

Водитель грузового автомобиля пояснил, что остановился на обочине для проверки датчика уровня масла. По его словам, он вышел из машины, подошёл к капоту и приблизительно через три минуты услышал сильный удар с задней стороны.

В результате аварии на месте погибли водитель Volkswagen, его супруга и его мать. Трое детей, восьми, десяти и 13 лет, получили травмы средней и легкой степени тяжести, они госпитализированы.

В прокуратуре пояснили, что авария произошла в условиях хорошей видимости, также не выявлено нарушений в элементах дорожной инфраструктуры. Обстоятельства аварии устанавливаются.