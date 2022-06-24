Херсон, 24 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Херсонской области произошёл террористический акт, сообщил 24 июня военный корреспондент Юрий Котенок в личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его данным, был взорван автомобиль директора управления по молодёжной политике региона Дмитрия Славученко.

«По предварительным данным, Славученко погиб», — написал корреспондент.

Официального подтверждения происшествия пока нет.