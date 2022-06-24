Благовещенск, 24 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Приамурье на бесплатных дальневосточных гектарах население не только строит дома и ведёт личное подсобное хозяйство, но и успешно развивает производство и туризм. Всего в регионе выдано уже более 8,6 тыс. земельных участков. Ещё 247 заявок находятся на оформлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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Так на бесплатных дальневосточных гектарах на берегу Нижне-Бурейского водохранилища появилась экологическая база «Шамбала Пинежье».

«Программа «Дальневосточный гектар» даёт уникальную возможность для реализации проектов жителей области, открытия бизнеса, собственного производства. Этим и объясняется ее популярность у людей. И туристические проекты, развернутые на ДВ гектарах, — одно из наиболее перспективных направлений. В условиях сначала пандемии, затем санкций внутренний туризм быстро развивается, особенно интересны промышленное, агро- и экологическое направление», — прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.

В Свободненском районе на дальневосточных гектарах появилась клубничная ферма. В этом году планируется собрать до 5 тонн ягоды. А в дальнейшем владелец хочет развить на ферме агротуризм.

В Магдагачинском районе на трёх дальневосточных гектарах открыли производство берёзового угля, которое наращивает мощности после пандемии коронавируса и открытия трансграничного моста через Амур в Китай. Продукция пользуется особым спросом в Китае, где уголь применяют не только по прямому назначению, но и для производства солнечных батарей и в медицине.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев настаивает на поддержке новых поселений с использование бесплатных земель.