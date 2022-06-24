Уфа, , 09:53 — REGNUM Центр ЮНЕСКО по профессиональному образованию предложили создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Шихан Куштау

Сообщается, что 23 июня глава Башкирии Радий Хабиров встретился с ответственным секретарём комиссии России по делам ЮНЕСКО при министерстве иностранных дел страны Григорием Орджоникидзе, который прибыл в Башкирию для участия в выездном заседании национального совета ассоциированных школ ЮНЕСКО России.

Глава Башкирии напомнил, что геопарк «Янган-Тау» первым в России и на всём постсоветском пространстве вошёл в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, эксперты этой организации, которые побывали в Башкирии в этом году, положительно оценили заявку региона по включению в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО геопарка «Торатау».

Хабиров подчеркнул, что одновременно идёт подготовка к продвижению природно-геологического объекта «Башкирские шиханы: Торатау, Юрактау и Куштау» в список всемирного наследия ЮНЕСКО по номинации «Природа». При этом по номинации «Культура» в данный список предлагается включить наскальную живопись пещеры Шульган-Таш.

Глава Башкирии пригласил Орджоникидзе принять участие в официальном открытии уникального историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш», которое запланировано на 9 июля.

«Мы готовимся к открытию кафедр ЮНЕСКО на базе Башгосуниверситета по теме «Геопарки — территория устойчивого развития» и Башкирского государственного аграрного университета по теме бортничества», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО сообщил, что по числу ассоциированных школ ЮНЕСКО (их в Башкирии — 39), регион занимает первое место в России.

«Для придания нового импульса развитию республиканских колледжей было бы интересно создать Центр ЮНЕСКО по профессиональному образованию. На его базе мы можем в том числе готовить специалистов для геопарков Башкирии. Это повысит престиж инженерных профессий, поднимет на новый уровень систему среднего профессионального образования», — сообщил Орджоникидзе.

По окончанию встречи Хабиров вручил Орджоникидзе орден Дружбы народов за большой вклад в реализацию проектов и программ ЮНЕСКО в Башкирии.