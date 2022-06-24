Ярославль, 24 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Ярославле застройщикам разрешили сносить деревья на месте строительства без выплаты компенсации в бюджет города. Постановление об этом подписал ио мэра Илья Мотовилов.

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Согласно действующим правилам при необходимости сноса деревьев организация должна оплатить так называемую восстановительную стоимость — эти деньги должны идти на посадку новых деревьев в городе. Без оплаты пилить деревья можно было при проведении санитарных рубок, при строительстве муниципальных объектов или объектов и для осуществления полномочий органов власти. Теперь в этот перечень попали и все строители.

Сносить деревья на стройплощадке без компенсации можно при наличии действующего разрешения на строительство. Судя по всему, власти таким образом решили поддержать строителей в условиях санкций. Ранее застройщикам мэрия предоставила отсрочку по оплате аренды земельных участков.