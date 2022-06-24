Никакого антикоммунизма нет, есть русофобия и антихристианство — Кургинян
Москва, 24 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Антикоммунизм не существует сам по себе, он является частью русофобского и антихристианского антипатриархального проекта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Русская белоэмиграция оказалась в очень затрудненном положении, ввязываясь в войну против СССР и коммунизма под руководством ЦРУ и прочих спецслужб, потому как единственным народом бывшего СССР, которому было предначертано исчезнуть — был русский как «народ-поработитель».
Он также отметил, что следом за этим пошло разрушение патриархального язычества и всего остального с возвращением в далекую тьму времен. И выяснилось, что эта тьма тоже спит в человеческой цивилизации в виде темного социокультурного кода.