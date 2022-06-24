Москва, 24 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Антикоммунизм не существует сам по себе, он является частью русофобского и антихристианского антипатриархального проекта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

Русская белоэмиграция оказалась в очень затрудненном положении, ввязываясь в войну против СССР и коммунизма под руководством ЦРУ и прочих спецслужб, потому как единственным народом бывшего СССР, которому было предначертано исчезнуть — был русский как «народ-поработитель».

«Русский народ — это не народ, порабощенный коммунизмом, это народ, который не должен существовать, народ-поработитель и так далее. Нет никакого антикоммунизма, есть русофобия, а теперь мы видим, нет никакого антикоммунизма, есть антихристианство. Только этот антикоммунизм воспылал, сразу же за ним в ту же секунду началась фактически дехристианизация Запада. Иоанн Павел II прямо сказал об этом — цивилизация смерти», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что следом за этим пошло разрушение патриархального язычества и всего остального с возвращением в далекую тьму времен. И выяснилось, что эта тьма тоже спит в человеческой цивилизации в виде темного социокультурного кода.