Казань, 24 июня 2022, 09:48 — REGNUM С 26 июня авиакомпания Azur Air начинает полеты из Казани в турецкую Анталью. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Чартерная программа будет выполняться до конца октября по определенным датам — в среднем три вылета в неделю.
Для перелетов задействую лайнеры Boeing 757 на 238 мест.
ИА REGNUM ранее сообщало, в мае ежедневные прямые чартерные рейсы в Анталью открыли из международного аэропорта «Казань». Несколько раз в сутки вылеты выполняет компания Turkish Airlines.
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