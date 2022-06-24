Казань, , 09:48 — REGNUM С 26 июня авиакомпания Azur Air начинает полеты из Казани в турецкую Анталью. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Международный аэропорт Казань Arispro.ru

Чартерная программа будет выполняться до конца октября по определенным датам — в среднем три вылета в неделю.

Для перелетов задействую лайнеры Boeing 757 на 238 мест.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае ежедневные прямые чартерные рейсы в Анталью открыли из международного аэропорта «Казань». Несколько раз в сутки вылеты выполняет компания Turkish Airlines.

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