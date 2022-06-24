Шойгу открыл в Государственном историческом музее выставку «Парад Победы»
Москва, 24 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 23 июня открыл в Государственном историческом музее в Москве художественную выставку «Парад Победы». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Министр открыл выставку на фоне главного экспоната — созданного Студией военных художников имени М. Б. Грекова по мотивам фотографии знаменитого парада Победы 1945 года панно длиной 1945 сантиметров.
Основой для создания картины послужила фотография, сделанная в момент начала церемонии с крыши Исторического музея.
Глава российского военного ведомства выразил надежду, что посмотреть на панно придут дети и внуки фронтовиков, участников состоявшегося 24 июня 1945 года парада Победителей. Он также поблагодарил за долгую и кропотливую работу над картиной художников Студии Грекова.
В экспозиции наряду с посвящёнными Великой Отечественной войне картинами и скульптурами современных художников Студии имени Грекова, также представлены уникальные экспонаты из фондов Государственного исторического музея. В их числе — плащ Иосифа Виссарионовича Сталина, в котором он был на параде Победы в 1945 году, китель маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, в котором он подписывал акт о капитуляции Германии, и другие реликвии.
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