Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 24 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев действует режим ЧС.