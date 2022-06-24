За сутки в Россию прибыли около 21 тысячи беженцев из Донбасса и с Украины
Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 24 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Александр Погожев ИА REGNUM
Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев действует режим ЧС.