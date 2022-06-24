Белгород, , 09:47 — REGNUM За время с начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины и начавшихся после этого обстрелов территории Белгородской области со стороны украинских вооруженных формирований получили повреждения в общей сложности 359 домовладений и 112 автомобилей. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

«С 24 февраля приграничные районы Белгородской области сильно пострадали от ударов ВСУ. В общей сложности повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что на данный момент работы по восстановлению после полученных из-за обстрелов повреждений закончены в Белгороде, в Белгородском районе, в поселке Политотдельский и селе Солохи, и в Грайворонском городском округе в селах Головчино и Безымено, и поселке Хотмыжск.

«Продолжаются работы в поселках Майский и Козычево. И временно приостановлены работы в Журавлёвке, Нехотеевке и Середе. Здесь обстановка пока ещё небезопасная», — заключил губернатор Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три пункта временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины действуют в Башкирии.