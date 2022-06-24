Москва, , 09:44 — REGNUM В России с 1 июля 2022 года повысится размер заработной платы граждан, у которых она зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сегодня, 24 июня, заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, передаёт «Прайм».

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Дударев напомнил, что в России с 1 июяе на 10% до 15 тыс. 279 рублей увеличили МРОТ, поэтому с 1 июля компании, которые устанавливали ставки для сотрудников в м соответствии с МРОТ, обязаны пересмотреть свои бюджеты и привести показатели в соответствие с законом.

В случае, когда оклад равен МРОТ, по словам эксперта может быть несколько вариантов изменения зарплаты. Если оклад привязан к МРОТ, а надбавка остается неизменной, то совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ.

«Если размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ. Если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка», — пояснил Дударев.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня в России проиндексированы на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

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