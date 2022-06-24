Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Основатели студии Zachtronics, выпустившей несколько популярных игр-головоломок, объявили о решении закрыть компанию. Об этом 24 июня сообщает портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики отметили, что игра Last Call BBS станет последним проектом Zachtronics, после чего геймдизайнер Зак Барт закроет студию. «Zachtronics выпустит Last Call BBS в следующем месяце. Мы также работаем над долгожданной коллекцией пасьянсов, которую надеемся выпустить к концу года. После этого команда будет расформирована. У всех нас разные идеи, интересы, терпимость к риску и т.д., поэтому мы все еще выясняем, что мы хотим делать дальше», — сказал Барт журналистам.

Для справки: Zachtronics была основана Заком Бартом в 2013 году после того, как он выпустил игру SpaceChem. Обычно реализацией проектов студии Барт занимался совместно с Мэттью Бёрнсом и ещё несколькими людьми. Студия выпустила такие игры, как SpaceChem, Ironclad Tactics, Infinifactory, TIS-100, Shenzhen I/O, Opus Magnum, Exapunks, Eliza и другие. Считается, что Маркус Перссон при создании Minecraft позаимствовал идеи Зака Барта, которыйе тот реализовал в проекте Infiniminer.