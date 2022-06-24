Вашингтон, 24 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Основатели студии Zachtronics, выпустившей несколько популярных игр-головоломок, объявили о решении закрыть компанию. Об этом 24 июня сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики отметили, что игра Last Call BBS станет последним проектом Zachtronics, после чего геймдизайнер Зак Барт закроет студию. «Zachtronics выпустит Last Call BBS в следующем месяце. Мы также работаем над долгожданной коллекцией пасьянсов, которую надеемся выпустить к концу года. После этого команда будет расформирована. У всех нас разные идеи, интересы, терпимость к риску и т.д., поэтому мы все еще выясняем, что мы хотим делать дальше», — сказал Барт журналистам.

Для справки: Zachtronics была основана Заком Бартом в 2013 году после того, как он выпустил игру SpaceChem. Обычно реализацией проектов студии Барт занимался совместно с Мэттью Бёрнсом и ещё несколькими людьми. Студия выпустила такие игры, как SpaceChem, Ironclad Tactics, Infinifactory, TIS-100, Shenzhen I/O, Opus Magnum, Exapunks, Eliza и другие. Считается, что Маркус Перссон при создании Minecraft позаимствовал идеи Зака Барта, которые тот реализовал в проекте Infiniminer.