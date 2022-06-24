Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Победой подопечных Валерия Карпина завершился контрольный матч «Ростов» — «Факел» (Воронеж). Футбольная баталия прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0.

fc-rostov.ru Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз

В самом начале встречи гол в ворота гостей поля забил полузащитник Алексей Миронов. В середине первого тайма отличился хавбек Роман Тугарев.

Ранее «Ростов» одержал крупную победу над командой «Кубань Холдинг» (5:1).