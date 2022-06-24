Бразилиа, , 09:40 — REGNUM Арест бывшего министра образования Бразилии Милтона Рибейру являлся попыткой «измотать правительство» страны, 23 июня заявил бразильский президент Жаир Болсонару в ходе еженедельного выступления перед согражданами.

Жаир Болсонару Janine Moraes / Câmara dos Deputados

Глава государства считает, что чиновника не следовало арестовывать. По мнению Болсонару, указанное расследование «несерьезно», и министра нужно поддержать.

Президент подчеркнул, что доверяет Рибейру, который сможет «ответить за свои поступки», если что-то произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, Милтон Рибейру был арестован 22 июня по обвинению в коррупции. Он покинул пост министра образования еще в марте 2022 года.

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