Ярославль, 24 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Ленинском районе Ярославля автобус столкнулся с «Ладой Калиной». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

ДТП произошло 23 июня в 13:25 неподалёку от дома №18 на улице Чкалова. Как сообщает полиция, «Лада Калина» столкнулась с «ПАЗом». В аварии пострадала пассажир автобуса — 84-летняя женщина, которую пришлось госпитализировать из-за полученных травм.