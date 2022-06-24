Чебоксары, , 09:40 — REGNUM В Чувашии определили пять муниципалитетов Чувашии, которые получат гранты по итогам 2021 года за работу по привлечению инвестиций и развитию экономического потенциала. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гранты назначаются с 2016 года в качестве дополнительных мер по стимулированию деятельности органов местного самоуправления. В 2022 году между пятью муниципалитетами распределено 50 млн рублей.

«Для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий», — отмечается в документе.

Максимальный размер гранта получат Чебоксары, которые стали победителем среди городов: в бюджет столицы направят 12,5 млн рублей.

«Администрация города Чебоксары заняла первое место по итогам работы по привлечению инвестиций и развитию экономического потенциала. Оценку показателей проводил Кабинет министров Чувашской Республики за 2021 год. Спасибо всему коллективу муниципальных служащих, демонстрирующих эффективную командную работу», — написал глава администрации Чебоксар Денис Спирин в телеграм-канале.

Также дополнительные средства получат Порецкий район (12 млн рублей), Марпосадский район (10,5 млн рублей), Алатырский район (9 млн рублей), Батыревский район (6 млн рублей).

Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашии поручено обеспечить выплату грантов.