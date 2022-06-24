Между муниципалитетами Чувашии распределили 50 млн рублей грантовых средств
Чебоксары, 24 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Чувашии определили пять муниципалитетов Чувашии, которые получат гранты по итогам 2021 года за работу по привлечению инвестиций и развитию экономического потенциала. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Гранты назначаются с 2016 года в качестве дополнительных мер по стимулированию деятельности органов местного самоуправления. В 2022 году между пятью муниципалитетами распределено 50 млн рублей.
«Для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий», — отмечается в документе.
Максимальный размер гранта получат Чебоксары, которые стали победителем среди городов: в бюджет столицы направят 12,5 млн рублей.
Также дополнительные средства получат Порецкий район (12 млн рублей), Марпосадский район (10,5 млн рублей), Алатырский район (9 млн рублей), Батыревский район (6 млн рублей).
Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашии поручено обеспечить выплату грантов.