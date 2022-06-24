Берлин, , 10:11 — REGNUM Работу некоторых отраслей германской промышленности придётся остановить в случае нехватки газа. Об этом министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в опубликованном 24 июня интервью Der Spiegel.

Роберт Хабек Heinrich-Böll-Stiftung

По его словам, стране грозит дефицит газа, если Россия не нарастит поставки энергоносителя. Особенно сложно будет зимой, поэтому власти объявили «уровень боевой готовности» и делают всё, чтобы стабилизировать энергоснабжение.

Потребление газа нужно снизить везде, где это возможно, подчеркнул Хабек. Если этого будет недостаточно, придётся принимать очень трудные социальные решения.

«Если газа не будет хватать, некоторые отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придётся закрыть», — сказал министр.

Это будет означать приостановку всех рыночных процессов, что для ряда отраслей станет катастрофой. Речь идёт не о днях или неделях, а о длительном промежутке времени. Регионы лишатся целых промышленных комплексов, люди потеряют работу, добавил он.

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