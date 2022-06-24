Сочи, Краснодарский край, 24 июня 2022, 09:39 — REGNUM Жилые дома и социальные объекты подтоплены из-за обильных ливней и подъёма уровня воды в реках в Сочи, стихия обрушилась на город в ночь на 24 июня. Об этом в телеграм-канале написал мэр курорта Алексей Копайгородский.
В населённых пунктах Лазаревского района района Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай, Головинка оказались подтоплены дома, также оборваны линии электропередачи.
Он уточнил, что в ликвидации последствий стихии участвуют более 120 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня в Лазаревском районе Сочи выпало около 85 мм осадков. На федеральный участок трассы сошло три селя.
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