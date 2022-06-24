Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Жилые дома и социальные объекты подтоплены из-за обильных ливней и подъёма уровня воды в реках в Сочи, стихия обрушилась на город в ночь на 24 июня. Об этом в телеграм-канале написал мэр курорта Алексей Копайгородский.

Телеграм-канал Алексея Копайгородского Последствия ливней в Сочи

В населённых пунктах Лазаревского района района Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай, Головинка оказались подтоплены дома, также оборваны линии электропередачи.

«Есть локальные подтопления двух учреждений образования. Направим туда силы в первую очередь. Дорожники уже обеспечили проезд по федеральной трассе», — написал Копайгородский.

Он уточнил, что в ликвидации последствий стихии участвуют более 120 человек.

«Сейчас уровень воды в реках пошёл на спад. Сделаем все возможное, чтобы наши жители как можно скорее забыли о последствиях стихии», — добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня в Лазаревском районе Сочи выпало около 85 мм осадков. На федеральный участок трассы сошло три селя.