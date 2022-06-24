Москва, 24 июня 2022, 09:38 — REGNUM В Госдуме видят угрозу здравоохранению в инициативе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) обусловить объем финансирования медучреждений показателями здоровья прикрепленного населения, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Руководство ФОМС называет это перераспределением расходов в пользу более эффективных медицинских организаций. Но на здоровье жителей того или иного района или города влияет множество факторов, не зависящих от работы медиков, — прежде всего экология и уровень жизни. Получается, проблемные субъекты Федерации обречены на сокращение финансирования», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он также указал на опасность приписок и искажений статистики медработниками ради премий от ФОМС.

«Наши врачи и без того львиную долю сил и времени вынуждены тратить не на пациентов, а на составление отчетов для страховщиков. При новом порядке станет еще хуже: найдутся ловчилы, которые будут изображать красивую отчетность и получать дополнительное финансирование, а прочие окажутся на голодном пайке», — указал он.

Миронов предложил отказаться от ФОМС и страховых компаний и вернуть прямое государственное финансирование медицины, доведя его уровень до 7% ВВП.

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