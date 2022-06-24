Москва, 24 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Госдуме видят угрозу здравоохранению в инициативе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) обусловить объем финансирования медучреждений показателями здоровья прикрепленного населения, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Руководство ФОМС называет это перераспределением расходов в пользу более эффективных медицинских организаций. Но на здоровье жителей того или иного района или города влияет множество факторов, не зависящих от работы медиков, — прежде всего экология и уровень жизни. Получается, проблемные субъекты Федерации обречены на сокращение финансирования», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он также указал на опасность приписок и искажений статистики медработниками ради премий от ФОМС.

«Наши врачи и без того львиную долю сил и времени вынуждены тратить не на пациентов, а на составление отчетов для страховщиков. При новом порядке станет еще хуже: найдутся ловчилы, которые будут изображать красивую отчетность и получать дополнительное финансирование, а прочие окажутся на голодном пайке», — указал он.

Миронов предложил отказаться от ФОМС и страховых компаний и вернуть прямое государственное финансирование медицины, доведя его уровень до 7% ВВП.