Киев, , 09:37 — REGNUM По словам главы находящейся под контролем киевского режима части Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергея Гайдая, украинским вооружённым формированиям отдан приказ покинуть Северодонецк. Он заявил об этом июня в эфире украинского телеканала «Дом».

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«К сожалению, да», — сказал глава находящейся под контролем Киева части ЛНР в ответ на вопрос о том, уйдут ли ВСУ из Северодонецка.

Также Гайдай добавил, что ранее киевскими властями было принято решение об этом.

«И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», — отметил он.

При этом Гайдай признал, что войска республик Донбасса и подразделения Вооружённых сил России успешно действуют в Лисичанске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заблокированные на территории химического предприятия «Азот» в Северодонецке ЛНР боевики украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они готовы сдаться в плен.