Белгород, 24 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции от ударов ВСУ пострадало свыше 300 домовладений в приграничных районах Белгородской области. Об этом 24 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Повреждённый дом в Журавлёвке

По данным главы региона, в общей сложности с 24 февраля повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей.

«На сегодняшний день все работы завершены в Белгороде, в Белгородском районе в поселке Политотдельский и селе Солохи, в Грайворонском городском округе в селах Головчино и Безымено и поселке Хотмыжск. Продолжаются работы в поселках Майский и Козычево», — уточнил губернатор.

По-прежнему из соображений безопасности строители не могут выйти на объекты в сёлах Журавлёвка, Нехотеевка и Середа.