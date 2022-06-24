Уфа, 24 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Три пункта временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины действуют в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Страница Алексея Торопова в Facebook Пункт временного размещения

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

Сообщается, что один пункт находится в Стерлитамаке и два пункта расположены в Уфе в санатории «Зеленая Роща» и детском санаторно-оздоровительном лагере «Связист».

Так, в «Связисте» сейчас проживают 240 человек, включая 70 детей и двух новорожденных. В основном корпусе комнаты со всеми удобствами, размещение по 2−4 человека. Кроме этого, имеется 11 домиков, в которых по 3−4 комнаты с санузлами, душевыми и комнатой для приема пищи. Имеется отдельная прачечная. На территории лагеря есть волейбольная, детская, футбольная и баскетбольная площадки с безопасным покрытием.

«Так как люди прибыли в апреле, а это учебное время, у нас были организованы школьные и дошкольные классы. Дети, которые завершили 9-е классы получили аттестаты государственного образца. Есть и одиннадцатиклассники, которые по приглашению поедут в Москву на выпускной», — приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Уфы Владимира Жебровского.

Отмечается, что городские службы организуют для переселенцев различные мероприятия, экскурсии в парки и музеи города. Так, хоккейный клуб с мячом «Кировец» и волейбольный клуб «Урал» провели мастер-классы. На территории организован библиотечный фонд: имеются книги есть и для детей, и для взрослых.

На территории лагеря работают воспитатели, которые занимаются с детьми дошкольного возраста. Здесь ведут ежедневное дежурство медики. Днем ведут прием врач-педиатр и врач-терапевт, а ночью дежурит медицинская сестра. Организовано прохождение флюорографии.

В «Связисте» для переселенцев организовали трехразовой питание. Для обмена валют сюда приезжают сотрудники банка, работает миграционная служба, центр занятости населения Уфы, приезжают и работодатели.

Основным вопросом остается оформление необходимых документов. В пункте временного содержания организованы консультации специалистами профильных ведомств.

Согласно информации МВД, всего в Башкирии с заявлением о выдаче свидетельства о временном убежище обратился 381 гражданин, предоставлено — 361 убежище.