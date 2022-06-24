Донецк, 24 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 24 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 255 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц: мужчины 1948 г. р. и женщины 1945 г. р. в Куйбышевском районе Донецка и Горловке», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, в том числе девочка-подросток 2006 г. р. с ранее освобожденных территорий — из Мариуполя.