При обстреле больницы в Северодонецке погибли три человека
Донецк, 24 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли городскую больницу Северодонецка, сообщает 24 июня пресс-служба Народной милиции ЛНР.
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В результате обстрела оказался повреждён фасад здания, разрушилась кровля.
«От осколочных ранений скончались три сотрудника медицинского учреждения», — рассказали в НМ ЛНР.
Главврач больницы пояснил, что погибшие занимались обслуживанием медооборудования и помогали врачам.