Нижнеудинск, Иркутская область, 24 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Нижнеудинском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла на трассе Нижнеудинск-Порог.

УМВД по Иркутской области ДТП в Иркутской области

Водитель автомобиля Toyota Corona Premio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил ограждение, установленное при производстве дорожных работ, после чего врезался в дорожную технику.

«В результате случившегося 23-летний мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении «Тойоты», скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и 32-летний пассажир иномарки были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной тяжести», — отметили в ведомстве.

По решению суда водитель взят под арест на два месяца. За нарушение правил дорожного движения, ему грозит до 12 лет лишения свободы.