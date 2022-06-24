Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Решение Совета Европы предоставить Грузии «европейскую перспективу» — это «исторический» день для республики. Об этом 24 июня грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил в соцсети Twitter.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Мы готовы реализовать все приоритеты, чтобы в ближайшее время получить статус кандидата», — написал Гарибашвили.

Он поблагодарил руководство Евросовета и Еврокомиссии. Также премьер-министр поздравил Молдавию и Украину с получением статуса кандидата на вхождение в Евросоюз.

Напомним, ранее в Еврокомиссии также рекомендовали пока не давать Грузии в предоставлении статуса кандидата в ЕС и поручили провести сначала в стране ряд реформ. Гарибашвили тогда заявил, что, если Евросовет откажет в предоставлении Грузии кандидатства, то это будет «несправедливым», так как страна лучше подготовилась для вхождения в ЕС, чем Молдавия и Украина.

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