Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Движение по федеральной автотрассе А-147 на участке между Волконкой и Зубовой Щелью в Сочи восстановлено после устранения последствий схода селей. Об этом сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе.

Телеграм-канал Алексей Копайгородского В Сочи устраняют последствия ливней

Сразу три селя сошли в районе трассы в ночь на 24 июня из-за сильных ливней. Движение удалось восстановить к 07:00 — сотрудники ФКУ Упрдор «Черноморье» расчистили трассу от грязи, камней, обломков деревьев и мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня на Лазаревский район Сочи обрушилась непогода — за ночь выпало 85 мм осадков. В районе Зубовой Щели сошло три мощных селевых потока.