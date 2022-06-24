Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Ростовская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика для разработки проектной документации на строительство дублёра Змиёвского проезда. Стоимость работ оценивается в 40 млн рублей, указано на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Donland.ru Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов

Согласно технической документации, соединительный участок ул. Доватора — ул. Зоологическая протянется на 1,8 километра. Скорость движения по транспортной артерии составит 80 километров в час.

Исполнителю контракта необходимо также подготовить проект реконструкции моста через реку Темерник и путепровода через железнодорожные пути.

«Строительство дублёра позволит разделить встречные транспортные потоки на данном участке улично-дорожной сети города, что в свою очередь увеличит пропускную способность проблемного участка автомобильной дороги по улице Змиёвский проезд, которая связывает центральную часть города Ростова-на-Дону с Западным микрорайоном», — отметил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Завершить разработку проекта планируется к концу августа 2023 года.