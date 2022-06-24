Грозный, 24 июня 2022, 09:30 — REGNUM У председателя правительства Чечни появился ещё один заместитель. Новым вице-премьером назначен Муса Дадаев. Он будет курировать вопросы развития культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами правительства.
До назначения на должность вице-премьера Муса Дадаев работал министром спорта. Назначенный вместо него Валид Эдилов ранее занимал пост руководителя секретариата главы республики. Известно, что он занимается спортивными единоборствами.