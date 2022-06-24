Херсон, 24 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов посетил подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Херсонской области. Как заявили 24 июня ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, он проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, а также вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции росгвардейцам.

Duma.gov.ru Глава Росгвардии Виктор Золотов

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии, помимо непосредственного участия в боевых действиях, налаживают мирную жизнь на освобожденной территории. Они проводят мероприятия по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатых веществ, осуществляют охрану общественного порядка, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп.

Также росгвардейцы содействуют в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и медикаментами, осуществляют охрану и сопровождение колонн с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка.

Как отметил Золотов, в освобожденных населенных пунктах чувствуется поддержка со стороны местного населения.