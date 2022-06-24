Сеул, 24 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приступило к процедуре учреждения представительства при НАТО. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в настоящее время министерство иностранных дел Южной Кореи ведёт переговоры с заинтересованными ведомствами по вопросам подготовки законодательной базы, формирования миссии, привлечения кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, миссию при НАТО возглавит посол Южной Кореи в Бельгии, который в настоящее время также является представителем Сеула при ЕС.

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Ожидается, что создание миссии позволит активизировать диалог с организацией.