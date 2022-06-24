Париж, 24 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что встретится с главами групп сформированной Ассамблеи, передает BFM TV.

Jacques Paquier Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Глава правительства заявила, что ее встреча с президентами групп, наконец, состоится «сегодня и завтра». Ранее Элизабет Борн планировала провести эту встречу через неделю.

«Уверена, политические силы и депутаты хотят, чтобы наша страна двигалась вперед. Со своей стороны, я работаю над очень конкретными проектами, в то же время идут обмены мнениями с парламентскими группами», — отметила Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что тарифный щит в отношении цены на газ будет продлен до конца года.