Москва, 24 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Парки Москвы подготовили праздничную программу ко Дню молодежи. Большая часть мероприятий в парках пройдет 25 и 26 июня, сообщается на портале мэра столицы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Молодёжь веселилась вместе со взрослыми

Праздничная программа в честь Дня молодежи состоится в 14 городских зонах отдыха. Пройдет более 180 развлекательных мероприятий.

В программе праздника: фестивали, концерты, мастер-классы, лекции и подвижные игры для всей семьи. Москвичи и гости столицы смогут потанцевать под зажигательные мелодии, принять участие в спортивных соревнованиях, научиться создавать граффити и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запланировано несколько праздничных мероприятий ко Дню молодёжи.

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