Бразилиа, 24 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Центральный банк Бразилии считает, что в 2023 году инфляция в стране будет колебаться в пределах «целевого уровня» в 3,25%, но не превысит 4%. Об этом заявил председатель учреждения Роберту Кампос Нето на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Он отметил, что в стране повышаются процентные ставки, чтобы охладить рост потребительских цен. В настоящий момент этот показатель составляет 13,25%. Нето подтвердил, что процентные ставки в Бразилии будут поднимать и дальше, но они останутся на «заниженном уровне» для борьбы с инфляцией.

Центробанк также повысил прогноз экономического роста на 2022 год с 1% до 1,7% из-за того, что первый квартал завершился с более оптимистичным итогами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Бразилии был выявлен самый высокий уровень инфляции за последние 28 лет. В годовом выражении по итогам марта цены в стране в среднем выросли на 11,3%.

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