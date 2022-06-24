Северодонецк, ЛНР, 24 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы Северодонецка назначен Марк Воржев. Об этом 24 июня сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Воржев прокомментировал обстрелы города, которые ведут украинские войска. Во время одного из них погибли трое сотрудников городской больницы.

По словам врио главы, он сам является уроженцем Северодонецка, но не был в городе восемь лет.

«Город разрушен очень и очень сильно. Я сам из этого города», — сказал он, отметив, что «работы очень много».