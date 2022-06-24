Вашингтон, 24 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Руководство США не собирается направлять войска на Украину даже в том случае, если конфликт затянется. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил 23 июня на брифинге для журналистов.

Jiang Dong-Qin Белый дом

Отвечая на вопрос о том, сколько могут продлиться боевые боевые действия на Украине, Кирби отметил, что вряд ли «кто-то может знать это наверняка». Примерно два месяца назад, напомнил он, в США заявляли, что бои в Донбассе могут быть продолжительными.

«Президент [США Джо Байден] был предельно ясен относительно того, что наши войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине», — сказал Кирби в ответ на вопрос о вероятности конфликта между США и Россией в случае, если бои затянутся.

Что будет делать Вашингтон, так это помогать Киеву защищаться. Именно поэтому в США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $450 млн, добавил он.

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