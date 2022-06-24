Президент Франции Макрон отправится в Берлин 9 мая
Париж, 5 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин 9 мая, чтобы встретиться там с канцлером Германии Олафом Шольцем, что станет первой поездкой после переизбрания французского президента, сообщает Le Figaro.
Лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу, за которой последует рабочий ужин. Эммануэль Макрон прибудет в Берлин после участия в Дне Европы, в Европарламенте в Страсбурге, где пройдет церемония закрытия конференции о будущем Европы.
Вместе с Олафом Шольцем президент Франции обсудит ситуацию на Украине, вопросы обороны и энергетики.
«Стороны обсудят основные международные вопросы в контексте председательства Германии в G7, саммит которого состоится в июне. Также будут обсуждаться ситуация в регионе Сахель и отношения между ЕС и Китаем», — говорится в заявлении Елисейского дворца.
Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти не будет баллотироваться на выборах в законодательные органы.
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