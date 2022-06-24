Чебоксары, 24 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах прокуратура вступилась за горожанку, которой отказали в президентской выплате за ребёнка из-за орфографической ошибки в имени несовершеннолетнего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным правоохранителей, в июне 2020 года заявительница обратилась в чебоксарское управление ПФР с заявлением о получении единовременной выплаты, установленной президентским указом о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

«Пенсионный фонд принял решение об отказе в выплате по причине орфографической ошибки в указании имени ребёнка, при этом к заявлению прилагались документы, в котором данные ребёнка были указаны верно», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что чебоксарка не смогла обратиться с повторным заявлением в установленный срок. За женщину заступилась прокуратура, обратившись с соответствующим заявлением в суд

Суд удовлетворил требования прокуратуры о восстановлении срока подачи обращения на получение выплаты и обязании органов ПФР представить данную меру социальной поддержки. В ведомстве отмечают, что права женщины и её ребёнка восстановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году прокуратура отстаивала в суде права ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Кулагина, который остался без федеральных и региональных выплат к 75-летию Победы.

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