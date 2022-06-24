Нюрба, Якутия, 24 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В городе Нюрба возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Нюрбинского района, который изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

Надевают наручники

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Вечером 20 июня мужчина пришел к своей сестре, которой не оказалось дома. Фигурант изнасиловал 17-летнюю племянницы, после чего скрылся.

По возвращению матери домой пострадавшая рассказала о произошедшем, и женщина обратилась в полицию. Подозреваемого задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

Следствием установлено, что ранее мужчина уже был судим за изнасилование.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке суд признал вину 32-летнего жителя села Хаилино в изнасиловании 35-летней женщины с угрозами причинения тяжкого вреда здоровью. Сам подсудимый лишь частично признал свою вину.