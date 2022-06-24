Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Сочи устраняют последствия непогоды, обрушившейся на курорт в ночь на 24 июня. Об этом написал в соцсетях глава администрации города Алексей Копайгородский.

Сель

«Сегодня ночью, как и предупреждали синоптики, стихия ударила по Лазаревскому району. За несколько часов выпало 85 миллиметров осадков! Наиболее пострадала Зубова Щель. Здесь сошло три мощных селевых потока. По поручению губернатора выехал на место ЧС. Лично контролирую ход ликвидации последствий. Сведений о жертвах и пострадавших к счастью нет», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели прогнозировали удар стихии, в частности, по Сочи и Туапсинскому району.