Брюссель, 24 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Грузинским властям нужно провести ряд реформ, чтобы добиться для страны статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 23 июня на брифинге заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

European Parliament Шарль Мишель

«Мы абсолютно убеждены, что это важно для страны, для народа — проведение фундаментальных реформ, борьба с коррупцией, независимость судебной системы, и мы очень тесно работаем с грузинскими институтами, чтобы они добились прогресса», — сказал Мишель.

По его словам, в Грузии знают, что именно нужно сделать, так как ЕС направил стране «очень сильный сигнал». Также глава Совета Европы пообещал помощь при необходимости поддержать «правильные» шаги грузинских властей.

Напомним, 23 июня Евросовет решил предоставить статус кандидата в ЕС для Молдавии и Украины. Грузии сообщили, что у страны есть «европейская перспектива». Ранее Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в республике для получения статуса кандидата. Требуется либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».