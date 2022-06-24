Калуга, 24 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Калуге полицейскими изъято у местного жителя 36 свертков с наркотическим средством общей массой более 35 граммов. Наркотики предназначались для сбыта бесконтактным способом, через тайники-закладки на территории областного центра. Об этом 24 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40.мвд.рф В Калужской области задержан наркодилер

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого наркодилера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно законодательству за совершение данного преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.